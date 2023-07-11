الكويت تقترب من الغليان .. الحرارة تخطت الـ70 في هذه المنطقة

وطنا اليوم:حالة من الصدمة تسببت بها تجربة عملية قام بها مواطن كويتي، تظهر الفرق الحراري الكبير على درجات الحرارة بين الأجسام المختلفة في مساحة جغرافية ضيقة لا يفصل بنها سوى بضعة خطوات. وصلت أعلاها تحت الشمس قرب الإسفلت تحت أشعة الشمس المباشرة إلى 71 درجة مئوية.

ويعكس المشهد الذي تم تصويره منطقة العقيلة في محافظة الأحمدي التي تقع في جنوب العاصمة الكويت شدة الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة في فصل الصيف، والتي تعتبر اعتيادية مقارنة مع مثل هذا الوقت من العام.

ويُظهر المقطع كذلك أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في المحيط وهي حرارة الجدار حيث بلغت 47 درجة مئوية في الظل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.