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ملاعب التنس في العلا السعودية .. حقيقة الصور المبهرة

منذ 4 ثواني
ملاعب التنس في العلا السعودية .. حقيقة الصور المبهرة

وطنا اليوم:تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً زعمت أنها لملعب تنس في مدينة العلا السعوديّة يقع وسط تضاريس صحراوية وعرة مما يجعله يبدو مبهرا.
وقال الناشرون إنها لملعب تنس حقيقيّ في مدينة العلا شمال غربي السعوديّة، لكن الادعاء خطأ والصور مجرّد تصميم فني.
وحظيت الصورة بمئات التفاعلات على فيسبوك وتويتر، وصدّق كثيرون أن الملعب حقيقي وسط إشادة مستخدمين بفكرته.
لكن الصور ليست لملعب تنس حقيقيّ، فقد أرشد التفتيش عن الصّور في محركات البحث إليها منشورةً على حساب إنستغرام لمصمّمة رقميّة.
وجاء في التفاصيل المرافقة للصور أنها لتصميم تصوّري لـ”ملاعب التنس المستقبلية في العلا” صمّمته بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسبق أن نظمت مصر بطولات في التنس والإسكواش على سفح أهرامات الجيزة مستفيدة من خلفية المكان التاريخي


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