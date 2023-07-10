بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الأشغال يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الاثنين، مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء في محافظة الزرقاء، ومشروع توسعة جسر الخالدية في محافظة المفرق.
واطلع أبو السمن على سير العمل في مشروع توسعة جسر الخالدية / المفرق حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال في المشروع خلال المدد الزمنية المحددة، مشدداً على تعزيز عناصر السلامة المرورية خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أبو السمن، أن طريق الخالدية يعتبر من الطرق المهمة و الاستثمارية التي تخدم العديد من المنشآت الحيوية، وعدد كبير من المصانع، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين، حيث هناك آلاف المركبات التي تسلك الطريق يوميا.
حيث تشمل أعمال المشروع، على تنفيذ جسر جديد مجاور للجسر القائم وربط الطريق بالاتجاهين بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق.
وفي سياق متصل تفقد أبو السمن مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى 79% وفي الثانية 68%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الثالثة 77% ، بطول 5 كم تقريبا لكل مرحلة.
حيث تشمل الأعمال في المشروع، على إعادة انشاء الطريق بواقع أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية من تقاطع رحاب ولغاية تقاطع النعيمة، وبـــطول إجمالــي ( 15 ) كم حيث تتضمن الأعمال تنفيذ الاعمال الترابية (القطع والردم)، وتنفيذ طبقات الفرشيات واعمال الخلطات الاسفلتية (طبقة سطحية +رابطة)، وأعمال المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وأنبوبية) ، واعمال حماية المنحدرات وتنفيذ اعمال السلامة المرورية ، بالإضافة إلى اعمال الانارة للطريق، واعمال التحويلات المرورية اللازم.
وفي ختام الجولة التفقدية شدد أبو السمن ضرورة إنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال خلال المدد الزمنية المحددة، وحل ومعالجة أي عائق يواجه سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبشكل فوري


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

بني مصطفى : تطوير اليات عمل قطاع الجمعيات من أولويات وخطط الـــوزارة

19:56

رقم مقلق وحكومة الخصاونة مسؤولة عن 4 ملايين أردني يزحفون في اتجاه خط الفقر

19:43

أزمة جديدة في تونس.. السلطات تحجب رواتب 17 ألف مدرس

19:37

الأردن والجزائر يبحثان الحد من قيود حركة التجارة البينية

19:33

مدير البشير: عمّان تحتاج 4 مستشفيات جديدة

19:21

وزيرة التخطيط: دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لم يتجاوز 7.5%

19:18

شاهد بالصور : مهرجان جرش ينطلق في 27 تموز بمشاركة محلية وعربية ودولية

19:15

الدفاع المدني يحذر الأردنيين من موجة الحر

19:10

بيان صادر عن ملتقى رفاق السلاح

19:07

5.36 مليار دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة

19:07

العمل الإسلامي” : تخفيض البنك الدولي لتصنيف الدخل في الأردن دليل عقم السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة

19:02

التربية تتابع سير امتحان الثانوية في عدد من قاعات الامتحان

وفيات
وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين