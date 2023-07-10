وزير الأشغال يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الاثنين، مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء في محافظة الزرقاء، ومشروع توسعة جسر الخالدية في محافظة المفرق.

واطلع أبو السمن على سير العمل في مشروع توسعة جسر الخالدية / المفرق حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال في المشروع خلال المدد الزمنية المحددة، مشدداً على تعزيز عناصر السلامة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وأوضح أبو السمن، أن طريق الخالدية يعتبر من الطرق المهمة و الاستثمارية التي تخدم العديد من المنشآت الحيوية، وعدد كبير من المصانع، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين، حيث هناك آلاف المركبات التي تسلك الطريق يوميا.

حيث تشمل أعمال المشروع، على تنفيذ جسر جديد مجاور للجسر القائم وربط الطريق بالاتجاهين بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق.

وفي سياق متصل تفقد أبو السمن مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى 79% وفي الثانية 68%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الثالثة 77% ، بطول 5 كم تقريبا لكل مرحلة.

حيث تشمل الأعمال في المشروع، على إعادة انشاء الطريق بواقع أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية من تقاطع رحاب ولغاية تقاطع النعيمة، وبـــطول إجمالــي ( 15 ) كم حيث تتضمن الأعمال تنفيذ الاعمال الترابية (القطع والردم)، وتنفيذ طبقات الفرشيات واعمال الخلطات الاسفلتية (طبقة سطحية +رابطة)، وأعمال المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وأنبوبية) ، واعمال حماية المنحدرات وتنفيذ اعمال السلامة المرورية ، بالإضافة إلى اعمال الانارة للطريق، واعمال التحويلات المرورية اللازم.

وفي ختام الجولة التفقدية شدد أبو السمن ضرورة إنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال خلال المدد الزمنية المحددة، وحل ومعالجة أي عائق يواجه سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبشكل فوري