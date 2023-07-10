التربية تتابع سير امتحان الثانوية في عدد من قاعات الامتحان

وطنا اليوم:تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير امتحان الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، في يومه الرابع.

وشملت جولة الدكتور العجارمة، قاعات الامتحان في مدارس القصر الثانوية للبنات، والأمير زيد بن الحسين الثانوية الشاملة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء القصر، ومدرسة الثنية الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية الكرك، وجعفر بن أبي طالب التابعة لمديرية تربية المزار الجنوبي.

في حين زارت الدكتورة القبيلات، عددا من القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، شملت مدارس نسيبة المازنية، والجيزة الثانوية للبنين، والجيزة الثانوية للبنات.

وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.

وأشادا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون القائمون على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ومشرفين وإداريين ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .

وأعربا عن شكر الوزارة للمؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان وخاصة رجال الأمن العام، ووسائل الإعلام، والتي كان لها الدور الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.

وكان قد تقدم 147826 مشتركاً ومشتركة للامتحان في جلستيه الأولى والثانية، في مباحث الرياضيات ورقة 1، والرياضيات الأدبي ورقة 1، والإنتاج النباتي ورقة 1، والعلوم المهنية الخاصة ورقة 1، ورياضيات ( كليات ).