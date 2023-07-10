طرح فرصة استثمارية لمدينة تسلية على طريق المطار

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية فرصة لإنشاء “مدينة تسلية وترويح سياحي”، على قطعة أرض بالقرب من متنزه غمدان على طريق المطار.

وبحسب المنصة، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع 12 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المشروع على قطعة أرض بمساحة 54,672.90 متراً مربعاً في موقع متميز على طريق مطار الملكة علياء الدولي وعلى بعد 18 كيلومتراً من المطار و 12 كيلو متراً من وسط المدينة.

وستقدم المدينة، مجموعة من العروض والأسعار تتناسب ومختلف شرائح المجتمع، ويشمل المشروع متنزهاً عاماً، وعروض طعام ومشروبات، ومحلات تجارية، وألعاباً مائية، وألعاب واقع افتراضي.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة للعائلات، مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة، ويقع على قطع تتميز بأنها قابلة للتطوير، ويسهل الوصول إليها، مع توفر الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى تمتعها بتضاريس ملائمة، ويحيط بالموقع عدد من المشاريع الاستثمارية مثل مدرسة الشويفات الدولية وحديقة الألعاب المائية في عمان،

وتُقدَّر قيمة القطعة الإجمالية بـ 16.2 مليون دينار أردني بواقع 300 دينار لكل متر مربع، وسيتم تقسيم الأرض إلى خمس مناطق رئيسية: منطقة المتنزه العام، وثلاث مناطق مخصصة للترفيه ذي طابع مميز (تشمل المساحات الداخلية والخارجية)، ومواقف السيارات، وسيتم تطوير المرافق الداعمة مثل المكاتب، والمناطق التقنية، والمتاجر وفقاً لذلك