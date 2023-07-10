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انتخاب الدكتور الحلحولي رئيسا لهيئة المديرين في شبكة الجامعات الأردنية

منذ ساعة واحدة
انتخاب الدكتور الحلحولي رئيسا لهيئة المديرين في شبكة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم – انتخبت هيئة المديرين لشبكة الجامعات الأردنية رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي رئيسا لهيئة مجلس مديري الشبكة، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي أقيم في الجامعة الأردنية والذي تبع أجتماع الهيئة العامة للشبكة و بحضور رؤساء الجامعات الاردنيّة الرسميّة أو من يمثّلهم والمدير التنفيذي للشبكة الدكتور صالح الشرايعة. كما تم انتخاب رئيس الجامعة الأردنيّة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات نائباً للرئيس ورئيس جامعة مؤته الاستاذ الدكتور سلامة النعيمات عضوا فيها.
يُشار إلى أن الشبكة شركة غير ربحية تملكها الجامعات الأردنية الرسمية، تأُسّست عام 2003 لبناء وتشغيل شبكة اتصالات ومعلومات حديثة لخدمة أعضائها ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، بما يساهم في تعزيز أغراض التعليم العالي، وتوفير وإدارة الخدمات الحاسوبية والمعلوماتية بين الجامعات الأردنية الرسمية.


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