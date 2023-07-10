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طالبة من قسم التغذية السريرية والحميات في فيلادلفيا تفوز بمسابقة الغذاء الذكي 2023‎

منذ 3 ثواني
طالبة من قسم التغذية السريرية والحميات في فيلادلفيا تفوز بمسابقة الغذاء الذكي 2023‎

وطنا اليوم:فازت الطالبة آية عبد الحافظ من قسم التغذية السريرية والحميات في جامعة فيلادلفيا بمسابقة الغذاء الذكي – الغذاء الوظيفي 2023 ، المقامة على هامش مؤتمر الأغذية الوظيفية الثالث، عن منتجها “بسكوت الشعير”.
وتهدف المسابقة إلى التعريف بالغذاء الذكي – الغذاء الوظيفي وتأثره وتأثيره في نواحي الحياة.
وتعتبر مسابقة الغذاء الذكي الثالثة فرصة مثالية للشركات الناشئة والمبتكرة لعرض أفكارهم ومنتجاتهم في مجال الغذاء الذكي والوظيفي. حيث أن الوجبات الغذائية البشرية متشابكة بعمق مع الاستدامة الصحية والبيئية، والتي تدفع الأنماط الغذائية الحالية نحو زيادة استهلاك السكريات والدهون المشبعة واللحوم الحمراء المصنعة , ونقص استهلاك الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والاسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.
وافتتح مؤتمر الأغذية الوظيفية الثالث السبت الموافق 8 تموز الجاري تحت رعاية وزارة الزراعة خالد الحنيفات، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وحضر التكريم كلاً من عميد كلية العلوم الطبية والمساندة في جامعة فيلادلفيا أ.د فدوى الحلايقة والدكتورة غدير عثمان.


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