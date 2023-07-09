السعيدات يحذر من فقدان الكاز والبنزين بالارياف .. والخرابشة : انت مش حكومة

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الضريبة المفروضة على المحروقات تصرف على الصحة والتعليم والبنى التحتية.

وطالب نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات، بزيادة العمولة على بيع المحروقات، قائلا: “اعتبروني حكومة واعطونا عمولة أكثر”، ليرد عليه الوزير: “انت مش حكومة”.

يشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة غير مباشرة على بيع البنزين تصل إلى 37 قرشا للتر.

وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات، إن مبيعات المحطات تراجعت إلى حوالي 400 مليون لتر سنويا، من حجم مبيعاتها المعتادة.

وأرجع سعيدات الانخفاض في حديث له، الأحد، خلال اجتماع نيابي حكومي لبحث معاناة أصحاب محطات المحروقات وسبل زيادة نسب العمولة المفروضة على بيع المحروقات، إلى نمو أعداد المركبات الكهربائية و”الهايبرد”.

وحذر سعيدات من تردي أوضاع محطات المحروقات في المحافظات والأطراف المجاورة لها.

وقال إن الارياف والقرى لن تجد في الايام القادمة “كاز وبنزين”، بسبب خسارة محطات الوقود.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن خسارة بعض المحطات لا يعني تعميم الخسائر على الجميع.

وبين الخرابشة أن نسبة العمولة عادلة، إذ تبلع 18 فلسا/ لتر للمحطات و12 فلسا/ لتر لشركات التسويق