النبر: هذه العوامل قد تؤثر على مكانة الاردن عالميا وعلى امكانية  الاقتراض الخارجي

وطنا اليوم – طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النواب النائب عمر النبر الحكومة مراجعة كافة السياسات الاقتصادية التي تتبعها بعد تخفيض تصنيف دخل الفرد في الاردن من قبل البنك الدولي من مرتبة متوسط مرتفع الى متوسط منخفض .

واضاف النبر بأن الاردن من الدول القليلة التي تم تخفيض مستوى الدخل فيها من قبل البنك الدولي بالعالم وهو امر لايجب ان يمر مرور الكرام , مبينا ان النمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة لم يتناسب مع النمو في عدد السكان .

وبين النبر ان الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي جاءت بنسب متواضعة ودليل ذلك ان نسب الفقر والبطالة في ازدياد مضطرد والاستثمار المباشر وغير المباشر في انخفاض كبير .

واشار النبر الى ان هذه العوامل قد تؤثر على مكانة الاردن عالميا وعلى امكانية الاقتراض الخارجي , مؤكدا ان اهم مؤشر لقياس رفاهية الدول ونجاحها هو معدل دخل الفرد فيها ولذلك فان هذه التراجع يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة بادارة الملف الاقتصادي .

وقال النبر ان دول مثل النمور الاسيوية وغيرها نجحت في اثراء مواطنيها ورفع معدل دخل الفرد خلال نصف عقد من الزمن .

وختم النبر مداخلته بالقول : ان تراجع التصنيف هو تجميع لكل العوامل التي تنهض بالاقتصاد واهمها الاستثمار ويعني عدم مواكبة العجلة الاقتصادية للزيادة في عدد السكان وكذلك عدم نمو الصناعة والزراعة والاستثمار الداخلي والخارجي والتعدين والتجارة الداخلية والخارجية والخدمات.