وطنا اليوم-يعلن نادي الأرينا في جامعة عمان الأهلية عن بدء المعسكر الصيفي 2023 من 9 / 7 / 2023 و لمدة شهر أوشهرين بواقع خمسة ايام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة ٨:٣٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرآ
• مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.
• برامج منوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط .
• انشطة متنوعة جمباز، فنون قتالية، سباحة Zumba, ، Tabata، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، سكواش، ريشة، Telematch، ألعاب وأغاني وحرف يدوية، فن التصوير، صناعة الألعاب الالكترونية Magical game making journey
Cyber-security protection
ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.
*** للاستفسار والاشتراك :
0787746108
0797743405
https://www.facebook.com/ArenaClubJO?mibextid=LQQJ4d
بدء المعسكرالصيفي لنادي الأرينا في عمان الأهلية 9 تموز الجاري
وطنا اليوم-يعلن نادي الأرينا في جامعة عمان الأهلية عن بدء المعسكر الصيفي 2023 من 9 / 7 / 2023 و لمدة شهر أوشهرين بواقع خمسة ايام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة ٨:٣٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرآ