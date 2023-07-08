بدء المعسكرالصيفي لنادي الأرينا في عمان الأهلية 9 تموز الجاري

وطنا اليوم-يعلن نادي الأرينا في جامعة عمان الأهلية عن بدء المعسكر الصيفي 2023 من 9 / 7 / 2023 و لمدة شهر أوشهرين بواقع خمسة ايام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة ٨:٣٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرآ

• مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.

• برامج منوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط .

• انشطة متنوعة جمباز، فنون قتالية، سباحة Zumba, ، Tabata، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، سكواش، ريشة، Telematch، ألعاب وأغاني وحرف يدوية، فن التصوير، صناعة الألعاب الالكترونية Magical game making journey

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ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.

*** للاستفسار والاشتراك :

0787746108

0797743405

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