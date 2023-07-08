«صراع المنصات» بين ماسك وزوكربيرغ

وطنا اليوم – ما إن أطلقت شركة ميتا تطبيق ثريدز المشابه لتويتر إلى حد كبير، حتى بدأت المنافسة تشتد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، اذ اتهم ماسك شركة ميتا بالغش وبسرقتها لملكيات فكرية أخرى، مؤكدا عزمه رفع دعوى قضائية على ميتا.

واجتذب تطبيق «ثريدز» الذي أطلقته شركة «ميتا» أكثر من نحو 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق «تويتر» المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل «ثريدز» تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي انستغرام ومظهره المشابه للمنافسة.

وتصدر «ثريدز»، الذي أُطلق عليه لقب «قاتل تويتر»، التطبيقات المجانية على متجر «آب ستور» الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة. ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وهددت «تويتر» بشكل علني بمقاضاة شركة «ميتا بلاتفورمز» حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة. وزعم محامي «تويتر»، أن «ميتا» استعانت عمدا بموظفين سابقين في شركة إيلون ماسك، لتقليد واستنساخ التطبيق، محذرا من نقل هؤلاء الموظفين أسرار «تويتر» إلى «ميتا» التابعة لمارك زوكربيرغ. فيما أكد متحدث باسم تطبيق ثريدز، أنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر.