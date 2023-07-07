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بلدية المفرق تفتقر للإمكانيات اللازمة للحد من تراكم النفايات

منذ ساعة واحدة
بلدية المفرق تفتقر للإمكانيات اللازمة للحد من تراكم النفايات

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو رشيدة، إن البلدية تفتقر للإمكانيات اللازمة للحد من تراكم النفايات، مما يشكل تحديا بيئيا على سكان المحافظة والموارد الطبيعية فيها ..
وأشار أخو رشيدة في بيان صحفي، إلى إن كميات النفايات التي تتعامل معها بلدية المفرق الكبرى تبلغ 40 ألف طن سنويا، مؤكدا أهمية تكاتف جهود المواطنين والجهات المانحة ووزارة الإدارة المحلية لدعم البلدية وتمكينها للحد من تراكم النفايات.
ونوه إلى أن البلدية غير قادرة على التعامل سوى مع 70 بالمئة حاليا من جمع النفايات، خاصة مع التوسع داخل حدود البلدية والتي تتواجد فيها 6 مناطق تضم 18 تجمعا عمرانيا .
وأوضح، أنه بدعم من مشروع قدرة 2، فإن البلدية، حصلت على 6 آليات جديدة لجمع النفايات، إضافة إلى إعادة تأهيل الآليات القديمة فنيا وتجديد الحاويات القديمة والمتهالكة، لافتا إلى أن هذا المشروع أدى إلى تحديث أكثر من 80 بالمئة من آليات البلدية وتشغيل الأيدي العاملة ضمن ذات المشروع .


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