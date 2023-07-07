أشهر شيف اسكتلندي يطهو الطعام في البترا

وطنا اليوم:رحب سمو الأمير علي بن الحسين، بالطاهي الاسكتلندي الشهير غوردن رامزي الذي يزور الأردن حاليًا.

ونشر الأمير علي، صورة عبر منصة تويتر تجمعه مع رامزي، وعلق عليها ” أهلا بـ غوردون في الأردن”.

كما نشر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، صورة للشيف رامزي وهو يقوم بطهي الطعام في البترا اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن الطاهي الاسكتلندي صاحب سلسلة من المطاعم في جميع أنحاء العالم، وظهر في عدة برامج تلفزيونية شهيرة مثل ماستر شيف