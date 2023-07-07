شاهد ما تم ضبطه في قصر قائد فاغنر كنوز يسيل لها اللعاب

وطنا اليوم – داهم عناصر من الأمن الروسي قصرا يملكه Yevgeny Prigozhin قائد “مجموعة فاغنر” في مدينة سانت بطرسبرغ، وعثروا فيه يوم مداهمته في 24 يونيو الماضي على “كنز مسيل للعاب” معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة، إضافة لجوازات سفر مزورة.
وعثروا في القصر كذلك على صور غريبة وجدوها في مكتبه، يظهر فيها يفغني بريغوجين بتنكرات مختلفة، وجدوا كذلك ركنا مخصصا للصلاة، مكتظا بأيقونات دينية، نقلا عما بثته “وكالة أنباء ازفستيا” الموالية للكرملين.
في القصر الضخم، ووفقا للسلطات الروسية، مسبح وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، إضافة إلى مهبط للهليكوبتيرات. كما فيه ملابس عسكرية عدة لمعظم الرتب المهمة، وخزانة كبيرة تحتوي على عدد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، مع أنواع من الأوسمة منحتها السلطات الروسية لبريغوجين المنفي الذات حاليا في بيلاروسيا المجاورة بعد محاولته التمرد على بوتين الشهر الماضي، وفق “العربية”.
كما عثروا في القصر على صور لرؤوس مقطوعة يبدو أنها لأعداء بريغوجين الشخصيين، إضافة إلى رسالة تشير إلى أنه حصل في 20 يونيو العام الماضي على لقب “بطل روسيا” المرموق، وهو ما ليس واردا قبلها في أي وسيلة إعلامية