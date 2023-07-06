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منح دراسية في برامج الدراسات العليا من سلوفينيا

منذ ساعة واحدة
منح دراسية في برامج الدراسات العليا من سلوفينيا

وطنا اليوم:أعلنت القنصلية الفخرية لجمهورية سلوفينيا في عمان عن توافر عدد من المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا (ماجستير / دكتوراه) في الجامعات السلوفينية.
ويمكن للراغبين الدخول على الرابط أدناه للاطلاع على تفاصيل المنح وآلية التقديم:
https://www.srips-rs.si/en/tender/scholarships-for-citizens-of-the-hashemite-kingdom-of-jordan-for-study-in-the-republic-of-slovenia-b/

ملاحظات هامة:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15-9-2023.
• للاطلاع على تفاصيل ومميزات الدراسة في سلوفينيا الدخول إلى الرابط أدناه:

https://studyinslovenia.si/

• لغة الدراسة ستكون باللغة السلوفينية ولا تغطي المنحة دراسة اللغة ويجب أن يكون لدى المتقدم خلفية عن اللغة السلوفينية، كما يمكن للمتقدم حضور دورات في اللغة السلوفينية خلال السنة الدراسية الأولى وعلى نفقته الخاصة.

• يتوفر بعض التخصصات باللغة الإنجليزية، للاطلاع عليها الدخول إلى الرابط أدناه:

Programmes in English

• لمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل مع القنصلية الفخرية السلوفينية في عمان عبر البريد الإلكتروني : consul.slo@leaders.jo

• كما يمكن الاستفسار من الجهة المانحة عبر البريد الالكتروني : (indira.dzopa@sklad-kadri.si) أو الهاتف رقم ( +386 (0)1 434 58 93).

• لمعرفة أسماء الجامعات السلوفينية المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.


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