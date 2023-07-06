استحداث برنامج البكالوريوس في التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية‎

وطنا اليوم:استحدثت الجامعة الألمانية الأردنية برنامج البكالوريوس في التمريض وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الأول القادم من العام الجامعي 2024/2023، حيث يأتي ذلك وفقاً لخطة الجامعة الاستراتيجية في استحداث تخصصات تواكب احتياجات الأسواق المحلية والعربية والدولية وبالأخص الألمانية منها.

يهدف البرنامج الى إعداد وتخريج كفاءات تمريضية متمكنة متسلّحه بالمعرفة والخبرة العملية والعالمية واللغويّة وبمهنية عالية تمكنها من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والتمريضية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية.

ولتحقيق ذلك تتعاون الجامعة مع عدد من المستشفيات الأردنية الرائدة لتقديم تدريب عملي مميز لطلبتها خلال الثلاث سنوات الأولى بالإضافة الى الالتزام بدراسة السنة الرابعة في إحدى الجامعات الألمانية الشريكة والتدريب في المستشفيات الألمانية مما يمنحهم ميزة إضافية تمكنهم من العمل في قطاع الرعاية الصحية الألماني والاوروبي الذي يعاني من نقص حاد في أعداد الممرضين ، حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع برنامج Triple Win المنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتي سيتم من خلالها تأهيل وإعداد الطلبة الخريجين للعمل في القطاعات الصحية الألمانية.

كما سيركز البرنامج على تعزيز الأبحاث العلمية في مجال التمريض وتوطيد التواصل مع المراكز البحثية المحلية والألمانية والعالمية ويساهم في تحسين ممارسة مهنة التمريض والخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وفقاً للمعايير الدولية وتعزيز الترابط بين مخرجات كلية التمريض واحتياجات المجتمع التنموية