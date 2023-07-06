رئيس جامعة البترا يرعى تخريج طلبة من جامعة كوينز بلفاست في إيرلندا

وطنا اليوم-رعى رئيس جامعة البترا أ.د. رامي عبد الرحيم تخريج طلبة من جامعة كوينز بلفاست في إيرلندا، ضمن برنامج التبادل الثقافي، بحضور عميد كلية الآداب والعلوم أ.د. محمود السلمان، ومديرة مركز اللغات د. علا الدباغ، ومساعدة مديرة مركز اللغات د. هبة عمرو، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة المشاركين في البرنامج.

وسلم أ.د. رامي عبد الرحيم شهادات التخريج إلى الطلبة الملتحقين بالبرنامج الثقافي الذي عقده مركز اللغات لطلبة جامعة كوينز بلفاست قائلًا: “إن الجامعة تحرص على تفعيل بنود اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية بما يحقق الاستفادة لطلبة جامعة البترا وطلبة الجامعات المتعاونة”.

وأشارت مديرة المركز الدكتورة علا الدباغ إلى أن طلبة الفوج الخريج يشكل الدفعة الثالثة ضمن برنامج التعاون الأكاديمي بين جامعة البترا وجامعة كوينز بلفاست، قائلة: “إن البرنامج انطلق بهدف تعريف الطلبة بالأردن وتاريخه، وبالثقافة العربية، من خلال برنامج رحلات ميدانية إلى عدد من الأماكن الأثرية والمقدسة والتاريخية.

ووجه الدكتور جون كوران والدكتورة سوفي كوبر من جامعة كوينز بلفاست الشكر لرئاسة جامعة البترا وإدارة مركز اللغات على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج الثقافي لطلبة جامعة كوينز بلفاست، مشيرين إلى أن البرنامج حقق أهدافه في تقديم صورة واضحة عن الثقافة العربية والإسلامية من خلال ثقافة الأردن التي تمثل نموذجاً عن ثقافة العديد من دول الشرق الأوسط العربية والإسلامية.