أمناء البلقاء التطبيقية يقرر خفض رسوم البرنامج الدولي لبرنامج البكالوريوس في الطب

طوقان : معاملة الطلبة اللاجئين في الاردن معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي

العجلوني: قرار خفض الرسوم يصب في مصلحة الجامعة العليا ويسهم في جذب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة

وطنا اليوم:قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها برئاسة معالي الدكتور أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واعضاء المجلس خفض رسوم البرنامج الدولي في تخصص الطب البشري ليصبح ٣٨٠ دولار بدلا من ٥٠٠ دولار.

كما قرر المجلس معاملة كافة الطلبة اللاجئين في الاردن والراغبين في الدراسة في كليات الجامعة وفي كافة التخصصات، معاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.، بحيث تصبح دراستهم على البرنامج الموازي في التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.

الدكتور اميه طوقان رئيس المجلس أشار إلى أن تنفيذ هذه السياسة الحكيمة في إدارة ملف استقطاب الطلبة العرب والأجانب يحقق مصلحة الجامعة في استقطاب الطلبة للدراسة في الجامعة خاصة وأننا نشهد تنافسا شديدا بين الجامعات في المنطقة والاقليم لاستقطاب الطلبة الأجانب، ويحقق كذلك الرؤية الملكية والسياسة الحكومية وخطة وزارة التعليم العالي في جعل الاردن مقصدا لطلبة العلم من كافة دول العالم لما تتمتع به مملكتنا من قيادة فذة حكيمة وأمن واستقرار قل نظيرهما في دول العالم.

رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني قال ان هذه القرارت اليوم تصب في مصلحة الجامعة العليا وتحقق اهدافها الاستراتيجية في تحقيق نقلة نوعية في عدد الطلبة الملتحقين بها من الدول الشقيقة والصديقة، وكما يخفف من عبء الدراسة على الطلبة من كافة الدول.

واشار الدكتور العجلوني إلى قرار مجلس الامناء الخاص بمعاملة اللاجئين في الاردن من اي دولة كانت معاملة الطلبة الأردنيين على البرنامج الموازي في اي كلية او تخصص كان.

وأضاف اننا أمام مسؤولية كبيرة لتمكين الشباب اللاجئين في الاردن لمواصلة مسيرة حياتهم العلمية والعملية، وهو ما يجعلهم عناصر بناء فعالة في مجتمعنا الاردني حتى زوال ظروف لجوئهم.،وهو قرار إنساني يتماشى مع السياسة العامة للدولة في تذليل الصعاب أمام هذا المكون من المجتمع الاردني.

واشار الدكتور العجلوني إلى أن تنفيذ هذه القرارات سينطبق على الطلبة الجدد اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ويذكر ان مجلس الامناء كان قد اتخذ سابقا عددا من القرارات الخاصة لزيادة استقطاب الطلبة من الدول العربية والأجنبية.