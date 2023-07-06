بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تنعى والد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله محمد الجراح أسرة‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تنعى والد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله محمد الجراح أسرة‎

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم
وطنا اليوم:تنعى أسرة جامعة فيلادلفيا بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمد مهنا الجراح والد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، سائلين له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس، من مسجد المزار الكبير في محافظة إربد.
تقبل التعازي للرجال في ديوان آل الجراح (بني نفل) مقابل المركز الأمني، وللنساء في الكفير بعد صلاة عصر أيام الخميس والجمعة والسبت.

إنا لله وإنا إليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:18

الفرجات يهاجم الحكومة ويصفها بالمشلولة..شلل فكري حكومي يؤثر على البلد

13:11

شلل فكري حكومي يؤثر على البلد

12:48

التربية تنشر اسئلة امتحان مبحث العربي للتوجيهي

12:43

عضو مجلس لامركزية محافظة اربد يطالب برحيل المهندس مروان خريسات

12:33

مدرب المنتخب الوطني: مهمة التأهل إلى كأس العالم لن تكون صعبة ولا سهلة

12:29

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

12:27

أمناء البلقاء التطبيقية يقرر خفض رسوم البرنامج الدولي لبرنامج البكالوريوس في الطب

12:10

الدكتورة سناء السيد من جامعة فيلادلفيا محكمة في مبادرة علماء الغد‎

12:02

الأمانة تستقبل 2266 شكوى وملاحظة خلال حزيران الماضي

11:58

في عهد حكومة الخصاونة …الاردن في المرتبة 10 عربياً من 14 في ترتيب الدولة العربية الاكثر فقراً

11:57

جنين ما بعد العدوان.. حجم الخسائر بملايين الدولارت والإمارات تتعهد بإعادة الاعمار

11:50

ترتيب جديد للأردن عربيا وعالميا من حيث الفقر

وفيات
وفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها