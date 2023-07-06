فيلادلفيا تنعى والد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله محمد الجراح أسرة‎

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم

وطنا اليوم:تنعى أسرة جامعة فيلادلفيا بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمد مهنا الجراح والد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، سائلين له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس، من مسجد المزار الكبير في محافظة إربد.

تقبل التعازي للرجال في ديوان آل الجراح (بني نفل) مقابل المركز الأمني، وللنساء في الكفير بعد صلاة عصر أيام الخميس والجمعة والسبت.

إنا لله وإنا إليه راجعون