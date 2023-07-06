الدكتورة سناء السيد من جامعة فيلادلفيا محكمة في مبادرة علماء الغد‎

وطنا اليوم:شاركت الدكتورة سناء خليل السيد من قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا في تحكيم مبادرة علماء الغد ضمن ٣٠ محكما من مختلف القطاعات.

وجاءت المشاركة تحقيقا لرؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا المتمثلة في دعم ورعاية التميز والتفوق والعمل على تحفيز البحث العلمي للطلبة في جميع المستويات الدراسية بما يخدم المجتمع المحلي.

وحكمت السيد فئة مشاريع العلوم الاجتماعية والسلوكية الابتكارية المتمثلة في التحليل الاجتماعي والنفسي لسلوك الإنسان وتصرفاته وخبراته والتحليل الاجتماعي للعوامل البيئية والسكانية والتعليم والإدراك.

وعلماء الغد مبادرة مدعومة من السفارة الايرلندية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ولي العهد، ومؤسسة الملكة رانيا. تهدف الى تحفيز الشباب ومكافأتهم على الدراسة والتطبيق, والاستفادة من المهارات في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.