قاتل تويتر ..شركة ميتا تعلن رسميا إطلاق تطبيق ثريدز

وطنا اليوم:نشر مارك زوكربيرغ تدوينة بالمناسبة، مع رمز تعبيري للنار قال فيها: “لنفعل هذا”

أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، الأربعاء، إطلاق منصة “ثريدز” (Threads) على موقع “إنستغرام”، وهي تشبه إلى حد بعيد تويتر.

وقالت وكالة رويترز إن إطلاق، “ثريدز” يشكل ضربة وجهها مالك الشركة مارك زوكربيرغ، لإيلون ماسك، مالك تويتر.

وجاء في تعليق الوكالة “بدأ التنافس بين المليارديرات في مجال التكنولوجيا مع إطلاق منصة ثريدز”.

ونشر زوكربيرغ تدوينة بالمناسبة، مع رمز تعبيري للنار قال فيها: “لنفعل هذا. مرحبا بثريدز”

تصميم ثريدز للمحادثات العامة وهو الهدف الذي كانت تويتر تسعى لتحقيقه

وأطلقت شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرغ تطبيقها الجديد Threads رسمياً لنظام iOS و Android ، وهو منافس مباشر لـ تويتر يرتبط بنظام الحسابات الخاص بـ إنستغرام.

وصرح رئيس إنستغرام آدم موسيري، بأن التقلبات والتغييرات العشوائية التي يشهدها تطبيق تويتر تحت إدارة ايلون ماسك توفر الفرصة المناسبة للمنافسة.

وفقاً لموسيري، تم تصميم ثريدز للمحادثات العامة، وهذا يعكس بوضوح الهدف الذي كانت تويتر تسعى لتحقيقه على مر العقود الماضية.

كيف يعمل Threads؟

يتيح لك Threads التسجيل باستخدام تسجيل الدخول إلى إنستغرام الخاص بك، وستتمكن من متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على إنستغرام.

يمكنك إرسال مشاركات تصل إلى 500 حرف، بما في ذلك الصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

إنه يشبه إلى حد كبير Twitter أجزاء قصيرة من المحتوى، وإبداءات الإعجاب وإعادة النشر. يمكنك اقتباس موضوع مشابه لتغريد الاقتباس.

لماذا تظهر حسابات لست أتابعها؟

أحد الانتقادات الرئيسية للتطبيق في الساعات التي انقضت منذ إطلاقه هو أن الأشخاص يشاهدون مزيجًا من المنشورات من الحسابات التي يتابعونها ثم مجموعة من الحسابات العشوائية.

أشارت Meta إلى أنها مزيج من الحسابات المتبعة والتوصيات الخوارزمية. لا توجد طريقة لمشاهدة مشاركات الأشخاص الذين تتابعهم فقط في الوقت الحالي، ولم توضح الشركة ما إذا كانت ستوفر هذا الخيار في المستقبل.

هل يمكنني إرسال رسائل مباشرة؟

لا يوجد طريقة لإرسال رسائل مباشرة إلى مستخدمين آخرين في Threads، حيث تركز الخدمة بشكل رئيسي على التواصل مع قائمة أصدقائك القريبين.

هل يمكنني الحفاظ على خصوصية حسابي على إنستغرام؟

نعم، إذا كنت ترغب في جعل إنستغرام أكثر خصوصية، فيمكنك إبقائه مغلقًا وجعل المواضيع عامة. على الرغم من أنك إذا كان عمرك أقل من 16 عامًا، فإن حساب المواضيع، مثل إنستغرام، خاص بشكل افتراضي.

يمكنك جعل سلاسل الرسائل خاصة في أي وقت، وكذلك اختيار من يمكنه الرد على مشاركاتك في سلاسل الرسائل

هل سيكون هناك إعداد أصدقاء مقربين مثل إنستغرام؟

لا توجد خطة لذلك في هذه المرحلة، ولكن إذا كنت تفضل عددًا أقل من الجمهور، فيمكنك دائمًا تبديل ملف التعريف الخاص بك إلى خاص حتى يتمكن من يتابعونك فقط من رؤية المحادثات الخاصة بك.

كيف يمكنني الوصول إليه؟

يمكنك حاليًا الوصول إلى التطبيق فقط عبر تطبيقات iOS أو Android. لا يوجد إصدار لسطح المكتب في هذه المرحلة، ولا تستطيع Meta تحديد متى يمكن أن تجعلها متاحة.

هل ستحتوي المواضيع على إعلانات؟

أشارت Meta إلى أنها لن تحقق الدخل من سلاسل الرسائل هذا العام، لكنها تركت الباب مفتوحًا للإعلانات في المستقبل.

هل يمكنني الحصول على اسم مستخدم مختلف؟

في الوقت الحالي، تسمح Meta للأشخاص بتسجيل الدخول باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على إنستغرام فقط، وستحتفظ باسم المستخدم الخاص بك في هذا الحساب لـ Thread. هذه أخبار جيدة للحسابات التي قد تخشى أن ينتزع شخص ما اسم المستخدم الخاص به.

هل يمكنني العثور على متابعين من منصات التواصل الأخرى؟

ليس في هذه المرحلة، لكن Meta تريد أن يكون التطبيق مشابهًا للمنافسين مثل Mastodon، وأن يكون لامركزيًا ويسمح للمستخدمين بنقل الحسابات إلى منصات أخرى

تعمل الشركة على جعل مؤشرات الترابط متوافقة مع ActivityPub الذي يسمح للشبكات الاجتماعية بأن تكون قابلة للتشغيل البيني وتسمح لمستخدمي المواضيع بأخذ حساباتهم ومتابعيهم إلى تطبيقات أخرى مدعومة من ActivityPub

كيف تبدو سياسة التطبيق؟

إنه في الأساس ما تجده على إنستغرام. هذا يعني أنه سيكون أكثر صرامة من Twitter فيما يتعلق بأشياء مثل العري، وسيفرض قواعد المحتوى حول خطاب الكراهية الذي يفتقر إليه Twitter منذ أن تولى إيلون ماسك زمام الأمور

لماذا لم يتم إطلاقه في الاتحاد الأوروبي؟

أشارت مصادر Meta إلى أن التنظيم هو سبب تأخره في الاتحاد الأوروبي، مع إثارة مخاوف بشأن ما إذا كان التطبيق سيلتزم بقواعد خصوصية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

أشار المدافعون عن الخصوصية إلى مقدار المعلومات الشخصية التي يمكن أن تجمعها المواضيع، بما في ذلك الصحة والمعلومات المالية وجهات الاتصال وسجل التصفح والبحث وبيانات الموقع والمشتريات و المعلومات الحساسة ، وفقًا للإفصاح عن خصوصية البيانات على متجر التطبيقات كسبب لذلك