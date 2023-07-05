بعد احتضانه المصحف .. بوتين يستضيف طفلة مسلمة في الكرملين

وطنا اليوم:حقق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمنية طفلة بكت بحرقة لأنها لم تستطع رؤيته في داغستان خلال زيارته الأخيرة إلى الجمهورية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لطفلة روسية من داغستان تبكي لأنها لم تستطع رؤية، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة دربند.

ولم تهن على الرئيس الروسي دموع الطفلة، ريسات أكيبوفا، ولهذا قام بدعوتها إلى الكرملين مع والديها، وأخذهم بجولة في الكرملين.

ودار بين بوتين والطفلة وأهلها الحوار التالي:

بوتين: هذه الباقة لك!

وهذه لأمك!

بوتين: عندما غادرت دربند ووصلت إلى موسكو عرضوا علي لقطات كنت تبكين فيها

مع الأسف لم يكن باستطاعتي أن أتحدث مع كل شخص كان يقف في الساحة حينها

لكن رد فعلك هزّ مشاعري

وبما أنني لا ستطيع أن أغادر موسكو بشكل متكرر قررت أن أدعوك مع أمك وأبيك إلى هنا

هل أعجبتك موسكو؟

الطفلة: نعم

بوتين: وماذا شاهدت فيها؟

الطفلة: الساحة الحمراء

بوتين: تفضلوا لأريكم مكان عملي وبعدها نشرب الشاي!

ثم طلب بوتين من الطفلة:

بوتين: رئيسات اجلسي على الكرسي!

بوتين: تبدين رائعة في هذا المكان

بوتين: لحظة من فضلكم

بوتين يتصل برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين كي يعرفه على رئيسات

بوتين: ميخائيل فلاديميروفيتش نعم

بوتين لرئيسات: سلمي عليه قولي له ميخائيل فلاديميروفيتش طاب نهارك!

رئيسات: مرحبا

ميخائيل ميشوستين: مرحبا

بوتين: هذه رئيسات من دربند تزورنا وقررت أن تسلم عليك وتتأكد إن كنت في مكان عملك أم تتسكع في مكان ما

بوتين: هذا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين

ميشوستين: أنت الآن ضيفة الرئيس وهذا يوم كبير بالنسبة لك

بوتين: شكرا ميخائيل فلاديميروفيتش

سأتصل بك حالما أودع الضيوف

وقبل أيام، احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من المصحف الشريف خلال زيارته لمسجد «جمعة» في مدينة دربند في جمهورية داغستان.

وأكد بوتين أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة، وتابع: «القرآن مقدس لدى المسلمين وعندنا».

وأضاف: «بطريرك روسيا يؤكد أن المسلمين هم أخواتنا، وهو ما يقوي الشعب متعدد العرقيات».

وفي أول تعليق لـ”الأزهر الشريف” بعد احتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنسخة من القرآن، أعرب الأزهر عن تحيته للرئيس الروسي على موقفه “الشجاع” تجاه حرق نسخة من المصحف في السويد.