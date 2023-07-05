افتتاح دورة صناعة الأفلام في جامعة البترا

وطنا اليوم:افتتحت في جامعة البترا دورة صناعة الأفلام، التي يشارك فيها عدد من ضباط وضباط صف مديرية الإعلام العسكري العاملين في مجال الإخراج والمونتاج، بحضور رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ومدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري.

وقال رئيس جامعة البترا: ” إن هذه الدورة تأتي ضمن إطار التعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتقديم المعلومات والمعرفة والخبرات وكل ما هو جديد أمام قواتنا المسلحة”، مضيفاً أنه مع التطور الحاصل في التكنولوجيا والإعلام الرقمي أصبحت المادة الفلمية أداة مهمة تُعنى بإيصال الرسائل الإعلامية الهادفة، وتمتاز بالسرعة والبساطة. وستكون هذا الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ستقدم لقواتنا المسلحة كل ما هو جديد فيما يخص الإعلام.

من جهته، أكد مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري أن المواد الفلمية وسيلة أساسية في الإعلام العسكري لإبراز دور القوات المسلحة في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، ونسعى في مديرية الإعلام العسكري لتأهيل وتدريب مرتباتنا على أحدث معايير صناعة الأفلام العسكرية والوثائقية.

وبين مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة سعد المغربي أن الدورة هي من باب التعاون بين الجامعة ومعهد تدريب الإعلام العسكري، وتهدف الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين إلى تدريب المشاركين على أسس صناعة الأفلام من بداية مراحل تطوير الفكرة إلى الإنتاج وما بعد الإنتاج، وكتابة السيناريو، والإخراج، والتصوير السينمائي، والصوت، والتحرير، من خلال منهاج نظري وتطبيق عملي، بالإضافة إلى كيفية استخدام معدات التصوير المطلوبة بشكل تقني وفني.

وعلى هامش الافتتاح تجول العميد الركن الحياري وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مرافق الجامعة، ومبنى كلية العمارة والتصميم، وكلية الإعلام.