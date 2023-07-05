المشاركة الأوسع في تاريخ البرنامج إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة بنسختة 10

وطنا اليوم – عبّر المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه برنامج “بشاير جرش” للمواهب الشابة في نسخته العاشرة، وعن دوره الأصيل كمنجم خصب يمدّ الساحة الثقافية والفنية بمبدعين حقيقيين من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع لدعمها ورعايتها.

وأضاف سماوي خلال اللإعلان عن أسماء الشباب المشاركين في البرنامج لهذا العام، بعد سلسلة من عمليات البحث والتنقيب والتقييم أشرف عليها مختصون كل في حقله الإبداعي، إن المهرجان لم يتوانَ عن دعم هؤلاء الشباب، وسيوفر لهم ظهورا متميزا ولافتا.

وأشار سماوي إلى أن كافة فعاليات برنامج بشاير جرش للمواهب الشابة ستكون على مسارح وقاعات عرض المركز الثقافي الملكي للفترة من الأول من آب حتى الرابع منه، وذلك تسهيلا على المشاركين الشباب وذويهم.

وبدوره قال مدير البرنامج الأديب والإعلامي رمزي الغزوي إن البرنامج لا يصنع الموهب عند أحد، بل يكمن دوره في البحث والتنقيب عن هذه المواهب والتأشير إليها، وتوفير منصة لإطلاقها وإبرازها؛ لتأخذ حقها في الرعاية والعناية، والدخول في خدمة الحياة وتخصيبها.

وأضاف الغزوي أنه أصيب بدهشة مفرحة من عدد طلبات الراغبين بالاشتراك مبينا أن هذه المشاركة تعد الأوسع والأكثر في تاريخ البرنامج الذي انطلق في عام 2012 وتأتي في حقول، الشعر، القصة، الغناء، السينما، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، مثنيا على جهود اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للمهرجان، ووزارة والشباب والتربية والتعليم، والجامعات الحكومية والخاصة، والهيئة الملكية للأفلام، والأدباء والفنانين الذين زكّوا أسماء مبدعين للمشاركة.

وسيشارك في حقل الشعر كل من، علي عامر جمعة عيدة، عبدالرحيم محمود عبدالله كافيه، ريم محمود مصطفى حمدان، علا صبحي أحمد يعقوب، حازم رائد حسن المطلق، عبدالرحمن محمد سعيد بني أحمد، أحمد خير محمد غريب، محمود جمال جميل عبد الهادي، حذيفة عمر قفطان المومني، زيد فريد إبراهيم مصطفى، أنوار عيسى موسى عثمان، علي عايد خلف بشابشه، رغد وليد فيصل دردور، دارين احمد كردي اعريق، محمد نور هشام محمود الغرايبة.

وفي حقل القصة القصيرة، إيمان علي محمد عبد الحافظ، رفاه عمر عبد الحميد عمر، شهد جهاد ابراهيم حسينات، ولاء نزار قاسم مشرقي، مالك يوسف محمد أبو السعود، ليمار عمر قفطان المومني، شهد خالد عبد اللطيف آل سعيفان، ملاك علاءالدين محمد مساعدة، لجين ابراهيم محمود صباح، راكان ربيع ابراهيم الحيصه، إيناس إبراهيم محمد أبو توبه، ولاء عماد يوسف عصفور، أريج حسين محمد البرايسة، عبدالله محمود مرزوق الديخ.

وفي حقل السينما، سندس ذيب حسن السميرات بفيلم براءة، آيات جهاد عبدالمجيد الجدي بفيلم بالألوان، تمارا غسان أنور عويس بفيلم عالم مريانا، سلطان عبدلله يوسف حجازي بفيلم إدغام، روان مناور محمد ابو عاشور بفيلم جوهر، جهاد وجيه عاطف دحدوله بفيلم احبّي شاعراً، روان وليد محمد نخلة بفيلم حي، شهد كاظم صالح عبدالغني بفيلم شباك.

وفي حقل الغناء والموسيقى كل من أماني رزوق جليل فشحو، علي خلف خالد الذيابات، يافا علي عادل أبو الهيجاء، عمر شمس الدين محمود ملكاوي، مايا عبدالسلام سليم سلامة، مؤمن أبو زريق، سلمى إبراهيم العبدالله، آمال البلعاوي، ومحمد عبيدات.

وفي حقل الفن التشكيلي، ملاك خالد اسماعيل الحمود، مايا محمد مطلق الملاك، حلا ياسر عبدالله صالح، روان امين محمد مرار، هاله محمود عبدالله صالح، رزان ياسر ماجد العسلي، سارة ثائر أشقر أشقر، إسراء خالد محمد المصري، بثينة محمد عبدالله اشتيات، اعتدال سامر ناصر أبو سنينة، نور محمد أحمد أبو حوسه، آية فرحان علي أبو يحيى، نيبال أيمن فلاح العدوان، دعاء فخري محمد المومني، رندا سامي مصطفى عزام، شروق عبدالفتاح محمد عزام، سلسبيل حسين إسماعيل خشاشنه، نسرين ربيع محمد الطنبور، أحمد عدنان محمد الذيب، أمينة حسن محمود علي، سارة محمد سالم الطالب، رانيا عماد إسماعيل الحروب، مرح رائد خضر العموري، ميرا أيمن نادر سماره، هيام زهير يعقوب خروب، هديل حسين حسن كتكت، تمارا عمر محمد الحوامدة، شهد هشام ممدوح المعايطة، زينب عزمي زهير صايمة، نور صالح سلمان العوران، شروق عبدالفتاح محمد عزام، بانه خالد محمود الكراعين، زينة محمد أحمد المومني، إيمان حسين عبدالله مفلح، مريم نبيل صالح صلاح، ولين بلال منصور الحياري.

وفي حقل التصوير الفوتغرافي، أحمد محمد سليمان الحساسين، آيات أكرم محمد الخوالدة، براءة محمد علي المرافي، يزن أبو قديس، وليم أيوب، فارس رواشدة، نقولا شنودة، عمر قسوس، عمار أبو بكر، سند هلسة، سند العمارين، جعفر الدجاني، إيليا أيوب، بندر أسامة محمد حمودة، سامي زهير نصرالله، فاطمة بلال محمد الشريف، أحمد حرب، زكريا مقدادي، رامة غالب أحمد مسعود، “محمد هشام” بديع القلم، رفيق عبد القادر.

ويذكر أن لجنة الفرز والتقييم تشكلت من الكاتبة والناقدة الدكتورة نهلة الشقران، الناقد السينمائي والصحفي ناجح حسن، المخرج الدكتور عمر نقرش، الكاتبة الدكتورة صبحا علقم، الفنان والملحن فتحي الضمور، الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، والمصور الفوتوغرافي سقراط قاحوش.