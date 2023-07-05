شراكة استراتيجية بين UWallet وجامعة البترا لبناء وتعزيز قدرات الطلاب

وطنا اليوم:أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية- عن عقد شراكة استراتيجية مع جامعة البترا لتعزيز التعليم المالي و دعم مشروع التحول الرقمي للمدفوعات بين طلبة الجامعة.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال UWallet الدكتور علاء نشيوات، والدكتور نضال الصالحي عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا. وتأتي هذه الشراكة ترجمة لمذكرة تفاهم وقعها البنك المركزي الأردني وجامعة البترا في شهر آذار من العام الجاري بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم وتسهيل التحول الرقمي للمدفوعات والإنتقال نحو بيئة جامعية غير نقدية، إضافة إلى بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم للتوافق مع التطورات السريعة في النماذج المالية والتكنولوجيا المالية الحديثة.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم الطرفان بالتنسيق والتشاور بشأن تطوير وتقديم المواد التدريبية وحملات التوعية والأنشطة التسويقية داخل الحرم الجامعي، وإنشاء برنامج تدريبي شامل للطلاب في مختلف المجالات، بحيث توفر UWallet أماكن لتدريب الطلاب في مجال الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية.

كما سيستكشف الطرفان فرص التعاون المشترك لتزويد الطلاب بخدمات UWallet وبطاقات ماستركارد للدفع المباشرة أو السوار الذكي من خلال تنفيذها لمجموعة من الأنشطة التسويقية داخل الحرم الجامعي، فيما سيتعاون البنك المركزي الأردني وجامعة البترا وUWallet لتحويل الجامعة إلى “مجتمع غير نقدي”، من خلال العمل مع جميع المنافذ التجارية والكافيتريا الموجودة داخل الحرم الجامعي، لتعزيز بيئة دفع مريحة وآمنة لغايات قبول الدفع الإلكتروني

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ UWalletالدكتور علاء نشيوات عن اعتزازه بهذه الشراكة الإستراتيجية مع جامعة البترا، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها UWallet منذ إطلاقها في السوق الأردني لدعم جهود الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني في التحول الرقمي وتعزيز مستويات الشمول المالي في المملكة.

وأوضح الدكتور نشيوات أن UWallet ستقوم ببناء وتعزيز قدرات طلاب جامعة البترا في العلوم المالية والمصرفية والتكنولوجيا الحديثة من خلال تسخير خبراتها المتميزة في مجال المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية لهم، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد دورات وبرامج تدريبية متخصصة لتمكين الطلبة في هذه المجالات