الداعية العريفي يثير الجدل بسب الزواج

وطنا اليوم -تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للداعية الإسلامي السعودي، محمد العريفي، وما قاله عن الزواج الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال العريفي في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره الداعية الإسلامي على صفحته الرسمية بيوتيوب قبل 4 سنوات: “فعهد النبي صل الله عليه وسلم كان المرأة لا تدقق كثيرا في مسألة أنت غني ولا ما انت بغني، طبعا لابد أن يكون عنده مال، لذلك يقول النبي صل الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج، قالوا الباءة هي القدرة على النكاح وقيل الباءة هي النفقة على المرأة وهو الأرجح..”

وتابع العريفي قائلا: “لا تروح تعرس وأنت فقير ثم تقول لك البنت طيب سكني! والله ما عندي اسكنك طيب جيب لنا أكل! والله ما عندي أجيب أكل أنا فقير ومسكين، لا، الأصل أنت لا تتزوج إلا وعندك قدرة أن تعف المرأة”.

وعلق صاحب حساب Ahmed Khairy على ما يتداول من تصريحات للعريفي قائلا: “صح جدا و متتجوزش و انت غني عشان تعرف تتبسط بلا جواز بلا نيله”، ليرد عليه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس قائلا: “لا تتجوز و انت فقير و لا حتى و انت غني.. مش ده قصدك