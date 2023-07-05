بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

هذه الاسماء تحت مراقبة الاجهزة الامنية في هذه الدولة

منذ 3 ثواني
هذه الاسماء تحت مراقبة الاجهزة الامنية في هذه الدولة

وطنا اليوم –  أعرب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) -اليوم الثلاثاء- عن صدمته حيال أحدث قائمة مراقبة سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) تحتوي على أسماء مسلمين أدرجوا فيها منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

جاء ذلك في أعقاب نشر مجلس “كير” تقريرا بعنوان “يكفي 20 عاما” وهو دعوة للتوقف عن إعداد قائمة المراقبة الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي التي تستهدف المسلمين.

ووفقا للقرير فإن اسمي “محمد” و”علي” فقط ذُكرا أكثر من 350 ألف مرة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأضاف أن هذه القائمة تبرز عمليات تجسس على المسلمين بالولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش إلى عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال المحامي “لقد عرفنا منذ سنوات عديدة أن المسلمين مراقبون، لكن رؤية هذه القائمة عن كثب أمر صادم للغاية.

وأوضح عباس أن الولايات المتحدة “تتجسس باستمرار على الجالية المسلمة من خلال التعقب الإلكتروني، و(هناك) أفراد يتم زرعهم في أوساط المجتمعات المسلمة” مشيرا إلى أنه تتم مراقبة المسلمين أيضا من خلال المساجد الموجودة في البلاد، وعددها نحو 2500 مسجد.

وتابع “المسلمون في الولايات المتحدة عاشوا بسلام حتى 11 سبتمبر/أيلول، ولكن بعد ذلك أصبحت النظرة إليهم على أنهم مصدر تهديد، لذا باتوا تحت المراقبة ووضعت أسماؤهم في قوائم سرية”.

ورأى المحامي أن ممارسات “إف بي آي” تؤثر على حياة المسلمين اليومية “لأن التقارير يتم مشاركتها مع أكثر من 60 دولة وشركات خاصة ومستشفيات وجامعات، مما يؤدي إلى فرض قيود على المسلمين وتصنيفهم إرهابيين محتملين في سياقات مختلفة”.

كما يواجه الأشخاص المدرجون بقوائم المراقبة مجموعة من التحديات، بما في ذلك قيود السفر، وتعقيدات في قضايا الهجرة، إضافة إلى حالات عنف من الشرطة، وصعوبات في الحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من المعوقات المهنية والتي تحد تحركاتهم ونشاطاتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:22

السعودية والكويت طرف تفاوضي واحد امام ايران بشأن حقل الدرة

06:14

الجيش الأمريكي ينشر صورة مقاتلة “سو-27” الروسية بتهنئة عيد الاستقلال

06:13

السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

06:13

10.9 مليون دينار لمجابهة العنف ضد الفتيات والنساء

06:12

كاتب اسرائيلي: إعادة مشاهد معركة المخيم عام 2002 وجنين تغيرت

06:11

مشهد مهيب لقمر الغزال في سماء الاردن

06:11

كاتب اسرائيلي في هآرتس: هذه أجيال هدفها التحرير

01:48

رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين قبيل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

01:41

رجال الطائرة يخوضون التدريب الأول في الجزائر استعداداً لدورة الألعاب العربية

01:29

عاجل … رافاييل فاران: سعيد جداً بشراكتي مع إنجوت بروكرز، وتشرّفت بزيارتي للأردن!

01:23

اختيار حسين عشيش لحمل العلم الأردني في افتتاح دورة الألعاب العربية “الجزائر ٢٠٢٣

23:44

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام

وفيات
وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني