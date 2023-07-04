نائب السفير العراقي بالأردن يشيد بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:أشاد نائب السفير العراقي في الأردن المستشار أحمد الجربا واصفا إياها بالمتميزة في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح اليوم الثلاثاء، وبحضور عميد كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون مع الجامعات العراقية، وأوضاع الطلبة العراقيين في جامعة فيلادلفيا.

وسبق اللقاء حضور الجربا مناقشة مشروع تصميم منتجع عين الموصل الكبريتية للسياحة العلاجية لطالب الهندسة المعمارية العراقي مهند يحيى السبعاوي.

وأشاد الجربا بالعمل الإبداعي المقدم من الطالب السبعاوي الذي اعتبره ملبيا لحاجة مدينة نينوى لمثل هكذا المشاريع.