مناقشة مشروع تخرج تصميم منتجع عين الموصل العلاجي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:ناقش طالب الهندسة المعمارية مهند يحيى السبعاوي في جامعة فيلادلفيا، الثلاثاء، مشروع تصميم منتجع عين الموصل الكبريتية للسياحة العلاجية.

وحضر المناقشة نائب سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية المستشار أحمد الجربا.

وتناول المشروع التصاميم المعمارية مع عرض فيلم لمنتجع سياحي علاجي على ضفاف نهر دجلة في محافظة نينوى العراقية.

ويتكون المنتجع من مبان تتوافق مع الهوية المعمارية لمدينة الموصل تتضمن فندقا سياحيا، وشاليهات، وأسواق، ومطاعم بالإضافة إلى وحدات لصناعة منتجات علاجية.

واثنى أعضاء لجنة المناقشة على الأفكار الإبداعية الهندسية في المشروع الذي تميز بالبساطة والانسجام مع النسيج العمراني القديم للمدينة بإشراف الدكتورة أسماء نيازي.

من جهته أشاد المستشار أحمد الجربا بالعمل الإبداعي المقدم من الطالب مهند يحيى السبعاوي الذي يلبي حاجة المدينة لمثل هذه المشاريع السياحية العلاجية.