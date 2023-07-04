إدراج تسكين مؤهل التمريض في جامعة فيلادلفيا بالإطار الوطني الأردني للمؤهلات

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين برنامج مؤهل التمريض في جامعة فيلادلفيا بالإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

ويعد الإنجاز ثمرة عمل جماعي للهيئتين التدرِيسية والإدارية في كلية التمريض، وهو جزء من الخطة الاستراتيجية الهادفة للحصول على الاعتمادات الوطنية والعالمية والمحافظة على جودة نتاجاتها، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية المتضمنة إعداد كوادر متميزة ذات كفاءة عالية من حملة درجة البكالوريوس والدراسات العليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويتضمن الإطار الوطني للمؤهلات (10) مستويات يتم التركيز في كل واحدة منها على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم.

ويعمل الإطار الوطني على تنظيم المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المتنوعة في الأردن وضمان توافق نتاجات التعليم في المؤسسات التعليمية وتحديد واضح لمستويات المؤهلات.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح عن شكره وتقديره للكلية وجميع العاملين في الجامعة على هذا الإنجاز.

ووجه الجراح الكليات كافة بالسعي للحصول على التسكين وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

من جهتها ثمنت عميدة كلية التمريض الدكتورة ميادة دعيبس الجهود الحثيثة للعاملين في الكلية والجامعة على مدار عام دراسي كامل للوصول الى هذا الإنجاز.