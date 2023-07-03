د.الحوراني يرعى حفل مركز الارتباط العالمي في عمان الأهلية بإنجاز التصنيف

وطنا اليوم-إحتفل مركز الارتباط العالمي في جامعة عمان الأهلية برعاية رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالانجاز الكبير الذي حققته الجامعة في دخول تصنيف كيو أس العالمي للجامعات QS World University Rankings 2024 بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والمرتبة 801-850 عالمياً.

وأعرب الدكتور ماهر الحوراني عن فخره وتقديره لهذا الانجاز الذي اعتبره نقطة البداية في مشوار العالمية لجامعة عمان الأهلية وأوضح أن هذا يضع على عاتق الجامعة مسؤولية كبيرة في المحافظة على هذا الانجاز وتعظيمه في السنوات القادمة في ظل المنافسة العالمية الكبيرة، سيما وأن جامعة عمان الأهلية التي تستقطب الطلبة من مختلف بلدان العالم قد صنفت بالمرتبة 25 على مستوى العالم بعدد الطلبة الوافدين حسب التصنيف الأخير.

وشكر الدكتور الحوراني الجهود المخلصة التي تبذلها الجامعة برئاستها وكافة كوادرها التدريسية والادارية، وخص بالشكر الجهود المبذولة من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة المسؤول عن ملف التصنيف الأستاذ الدكتور أنس السعود ومساعد رئيس الجامعة الدكتور إياد شعبان وفريق مركز الارتباط العالمي.