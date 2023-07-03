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وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

منذ ساعة واحدة
وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:أعلنت جامعة فيلادلفيا اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعيين مشرف ومدرب
سريري / كلية التمريض وفقاً للشروط التالية:
أن يكون أردني الجنسية
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن جيد جداً
أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير في تخصص التمريض بتقدير لا يقل عن
جيد جداً، وشهادة اختصاص من المجلس التمريضي الأردني
أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين
الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس
والمصدقة
صور عن شهادات الخبرة
صورة شخصية واحدة
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة
تقدم الطلبات إلى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات
نهاية دوام الخميس 13/7/2023م.
   للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694
جامعة فيلادلفيا تعلن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

كما أعلنت جامعة فيلادلفيا اليوم الاثنين، عن حاجتها لتعيين “مشرف مختبر” في قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية العلوم الطبية المساندة وفقاً للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية
أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من جامعة معتمدة، بمعدل لا يقل عن جيد جداً
خبرة سريرية معتمدة لا تقل عن (2) سنة
شهادة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في الاردن
المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات
الأفضلية لمن شارك في دورات تدريبية في مجال العلاج الطبيعي

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة
صور عن شهادات الخبرة
صورة عن شهادة مزاولة المهنة
صور عن المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات
صورة شخصية
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة
تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية
دوام الخميس 13/7/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


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