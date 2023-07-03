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مؤهل البكالوريوس في الصيدلة في جامعة فيلادلفيا الأول في تسكين المؤهلات على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة

منذ 3 ساعات
مؤهل البكالوريوس في الصيدلة في جامعة فيلادلفيا الأول في تسكين المؤهلات على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين برنامج مؤهل الصيدلة في الإطار الوطني للمؤهلات.
ويُعدُّ هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي للهيئة التدرِيسية والإدارية، وهو جزء من الخطة التنفيذيّة للحصول على الاعتمادات الوطنية والعالمية والمحافظة على جودة نتاجاتها، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية والتي تتضمن إعداد كوادر متميزة ذات كفاءة عالية من حملة درجة البكالوريوس والدراسات العليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تعتبر أول جامعة خاصة تحصل على التسكين وفق الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية.
علماً أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن (10) مستويات يتم التركيز في كل واحدة منها على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم. ويعمل الإطار الوطني على تنظيم المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المتنوعة في الأردن وضمان توافق نتاجات التعليم في المؤسسات التعليمية وتحديد واضح لمستويات المؤهلات.
وهذا وقد أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح عن شكره وتقديره للكلية وكافة العاملين في الجامعة على هذا الإنجاز وأبدى توجيهاته لكافة الكليات بالسعي للحصول على التسكين وفق الإطار الوطني للمؤهلات.


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