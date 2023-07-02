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أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منذ 4 ساعات
أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي نظمته دائرة العلاقات العامة والدولية في نادي الجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وبمشاركة عمداء الكليات ومديري الدوائر والمراكز العلمية.
وهنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة بالعيد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية كافة بما يعزز مفهوم الأسرة الواحدة.
وتحرص جامعة البترا على الاحتفاء بجميع الأعياد والمناسبات الوطنية والاجتماعية، من أجل تعزيز الترابط بين العاملين فيها، وكذلك تعزيز انتماء طلبتها للوطن والأمتين العربية والإسلامية

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