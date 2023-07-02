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جامعة عمان الاهلية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده التاسع والعشرين

منذ 4 ساعات
جامعة عمان الاهلية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده التاسع والعشرين

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريك من مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده التاسع والعشرين، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه ، ويديمه ذخراً للوطن، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.


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