مجلس عمداء جامعة عمان الأهلية يُكرّم السعود والطناني

وطنا اليوم:كرم مجلس عمداء جامعة عمان الأهلية برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الإثنين الموافق ٢٦-٦-٢٠٢٣ الأستاذ الدكتور أنس راتب السعود نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة لجهوده المتميزة في رفعة تصنيف الجامعة وتحقيقها لنتائج متميزة هذا العام وضعتها على خارطة الجامعات العالمية المتميزة.

كما كرم رئيس الجامعة عميد كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور محمد الطناني بمناسبة انتهاء خدمته في الجامعة والتي استمرت لمدة أربع سنوات استطاع خلالها أن ينقل الكليتين إلى مصاف الكليات الطبية العالمية، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المميزة ، وتم استحداث عدد من البرامج الأكاديمية العصرية وتطوير الكادر التدريسي وتحقيق الاعتماد الدولي ACPE لكلية الصيدلة والحصول على عدد من المنح البحثية وتسجيل براءة اختراع …حيث سيعود الدكتور الطناني إلى جامعته في المملكة المتحدة.