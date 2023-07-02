الجامعات الأردنية.. سمعة عالمية متنامية

وطنا اليوم – تحظى الجامعات الأردنية بسمعة عالمية متنامية خصوصا بعد صعود الجامعة الأردنية إلى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، وبالمرتبة الأولى محليا

اذ حققت الجامعات الأردنية نتائج متميزة، في تصنيف QS العالمي للعام 2024، والتي أظهرت تنامي سمعتها على الصعيدين العالمي والمحلي.

ووضعت الجامعة الأردنية بصمتها في النسخة العشرين للتصنيف لتحل في المرتبة 498 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفق تصنيف QS العالمي 2024، محافظة على صدارة الجامعات الأردنية لتبقى الأولى محليا، والوحيدة التي تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، بين 1500 جامعة في 104 دول إذ يعد تصنيف الكيو أس التصنيف الوحيد من نوعه الذي يقيس قابلية التوظيف والاستدامة للخريجين من الجامعات المصنفة. معتمدا في نتائجه على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240000 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين.

وقال النائب الأول لرئيس «كيو إس» بن سوتر في تصريح صحفي نشرته موسوعة الفنار إن الصعود المثير للإعجاب للجامعة الأردنية يظهر التزامهم بالتميز في التعليم العالي، وتتشير التطورات في مقاييس «كيو إس» للتدويل إلى أنها تجذب بشكل متزايد مجموعة متنوعة من المواهب وتعزز سمعة عالمية أقوى.

ووفقا للاعلان الرسمي لتصنيف QS صُنفت تسع جامعات أردنية هذا العام، وصلت ثلاث منها إلى قائمة أفضل 1,000 مؤسسة، وهي: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (731-740)، وجامعة عمّان الأهلية (التي تدخل التصنيف لأول مرة، بترتيب 801-850)، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (901-950)، والجامعة الهاشمية (1,201 – 1,400) وجامعة البلقاء التطبيقية (1,401+).

كما دخلت ثلاث جامعات أردنية تصنيف هذا العام هي الجامعة الألمانية، واليرموك، ومؤتة (في المركز 1,001-1,200).

وتأتي أهمية تصنيف الجامعات وفق خبراء متخصصين في شؤون التعليم العالي بصفته أحد أبرز وسائل تقييمها وإبراز جودتها سواء من حيث البحث العلمي أو التدريس أو التعليم الذي تقدمه، بل ويمتدد تأثير هذه التصنيفات إلى سوق العمل الدولي إذ تسعى المؤسسات والشركات العالمية في إلى التركيز أكثر على جذب خريجي الجامعات المصنفة في المراتب الأولى.

ويعكس دخول الجامعات الأردنية هذا التصنيف الثراء العلمي والحضاري والفكري للجامعات الأردنية، ويساعدها على الوقوف على نقاط ضعفها لتداركها، وتعزيز تنافسها على المستويين المحلي والعالمي، وبالمقابل فالجامعات المصنفة مدعوة لبذل جهد مضاعف للحفاظ على موقعها أو تحسينه.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود الجامعة الاردنية اليوم في المكان الذي يليق بها ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم جاء ليتوّج مسيرةً امتدت عبر ستين عاماً من العطاء والتميّز في السمعة الأكاديمية والمستوى الرفيع لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية وطلبتها وخريجيها، ويؤكد على وجود بيئة أكاديمية مستدامة جاذبة للطلاب والأكاديمين من دول العالم كافة.

ويتمتع الأردن حسب الاحصائيات ايضًا بمستويات عالية من الطلاب الدوليين، حيث حلّت ثلاث جامعات أردنية ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم للطلاب الدوليين،.وجاءت «الأردنية واليرموك» ضمن أفضل 300 جامعة في العالم من حيث مقياس التوظيف.

يذكر أن تصنيف QS العالمي يعتمد مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس تصنيف الجامعات هي درجات السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أرباب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهادات البحثية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والطلاب الدوليين، بالاضافة إلى مقياسين آخرين، وهما: مؤشر نتائج التوظيف لتقييم قابلية توظيف الطلاب، ومؤشر شبكة البحث الدولية لتحليل التعاون البحثي الدولي ونقل المعرفة.

الرأي