الدعجة يزيح الستارة عن لوحة المركز الأردني لعلم الدراسات الصينية

وطنا اليوم – تم ازاحة الستارة عن لوحة المركز الاردني لعلم للدراسات الصينية من قبل البروفيسور حسن عبدالله الدعجه و رئيس المركز العالمي للدراسات الصينية . في المركز العالم

World Sinology Center

The World Sinology Center is the executive body of the World Council of Sinologists. It was jointly established in August 2022 by the Beijing Language and Culture University and the Qingdao Municipal Government, building upon the Belt and Road Academy of BLCU and the “Chinese and Foreign Sinologists and Translators Dynamic Database and Chinese Culture Translation and Studies Support (CCTSS

ومركز علم الصينيات العالمي هو الهيئة التنفيذية للمجلس العالمي لعلماء سينولوجيا الصين. تم تأسيسها بشكل مشترك في أغسطس 2022 من قبل جامعة بكين للغة والثقافة وحكومة بلدية تشينغداو ، بناءً على أكاديمية الحزام والطريق في BLCU و “قاعدة البيانات الديناميكية لعلماء الصين والأجانب والمترجمين ودعم دراسات الثقافة الصينية (CCTSS) . ” يهدف المركز إلى تعزيز نموذج شراكة جديد بين الجامعة والحكومة المحلية وإنشاء منصة مرموقة للتواصل الثقافي الدولي. من خلال دمج الموارد الأكاديمية الصينية في جميع أنحاء العالم ، فهي ملتزمة بإنشاء “خادم جذري” لعلم الصين العالمي ، وتسهيل الشبكات الدولية لقدرات الاتصال في الصين ، وتقديم مواهب أكاديمية استثنائية لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الصينية والأجنبية. من خلال إنشاء مجالس Counci-Specific ، شكّل مركز علم الجينات العالمي شبكة عالمية مترابطة جيدًا لعلماء الصنوبر لتبادل المعلومات والأفكار ، وضمان التواصل الفعال ، والتحديثات في الوقت المناسب ، وردود الفعل الدقيقة. مع التركيز على خمسة مجالات أساسية – مركز المعرفة ، ومركز الترجمة ، ومركز الكتابة ، ومركز المؤتمرات ، ومركز الدراسات – يعمل مركز علم الصينيات العالمي بنشاط على تعزيز قدرات الاتصال الدولية في علم الصينيات والدراسات الصينية. إنها تعطي الأولوية للتصميم ذي المستوى الأعلى وتخطيط البحث ، وتشارك في أنشطة التبادل الدولي ، وتبني نظام اتصال استراتيجي مميز بخصائص صينية ، وتسعى جاهدة لتأسيس نفسها كقاعدة تنمية المواهب لعلماء الصينيين الصينيين والأجانب ومركزًا لقدرات الاتصال الدولية. من خلال القيام بذلك ، تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعلم المتبادل بين الصين والدول الأخرى.