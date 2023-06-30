عمان الأهلية في المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة وضمن أفضل ألف جامعة عالمياً في تصنيف كيو أس 2024

وطنا اليوم-دخلت جامعة عمان الأهلية ضمن نادي أفضل ألف جامعة عالمياً لأول مرة في تاريخها، حيث حصدت المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، كما حققت المرتبة 801-850 عالمياً من بين أفضل ألف جامعة في العالم وفق تصنيف QS World University Rankings 2024 .

وقد سلمت المدير التنفيذي لتصنيف ” كيو. أس ” السيدة جيسيكا تيرنر شهادة التصنيف العالمي لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان يرافقه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاردن الأستاذ الدكتور عزمي محافظة.

وقد هنأ الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية أسرة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الاستاذ الدكتور أنس السعود ومسؤولي وكادر الجامعة على هذا الإنجاز النوعي.

من جهته أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان إهتمام الجامعة بهذه التصنيفات العالمية، حيث تبرز مكانة الجامعة وتقدمها محليا وعربيا وعالميا في شتى المحاور لهذه التصنيفات وفي مسيرتها الرائدة، حيث يأتي ذلك كله نتاج جهود كبيرة ومخلصة من جميع العاملين في الجامعة.

وقد أوضح الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية والجودة والمسؤول عن ملف التصنيفات، أن الجامعة بدأت الاهتمام بالتصنيفات منذ العام ٢٠١٩ بتوجيه من رئيس هيئة المديرين ورئيس الجامعة، وحققت منذ ذلك الحين مراتب متقدمة وحافظت عليها وتقدمت فيها عاماً بعد عام، رغم ازدياد المنافسة بازدياد عدد الجامعات المصنفة عالمية.

وأضاف : أن مراكز الجامعة المتخصصة مثل مركز الارتباط العالمي ومركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية ومركز الاعتماد وضمان الجودة ، وبالعمل الجماعي المسؤول كانت السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز.

كما أن مركز الإرتباط العالمي في الجامعة الذي يعمل بتنسيق مباشر مع جميع المراكز والكليات في الجامعة كان المسؤول عن تنفيذ كافة مؤشرات المعايير الخاصة بالتصنيفات خلال المدة الزمنية المحددة.

وشكر السعود جهود زملائه في الجامعة وتعاون شركاء الجامعة إقليمياً وعالمياً ودعم رئيس الجامعة المتواصل والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني.

وبالعودة لنتائج التصنيف فقد دخلت أربعة جامعات أردنية ضمن قائمة أفضل ألف جامعة عالمياً وهي الجامعة الاردنية وجاءت بالمرتبة الأولى محلياً و 498 عالمياً، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمرتبة الثانية محلياً والمرتبة 731-740 عالمياً، وجامعة عمان الأهلية بالمرتبة الثالثة محلياً و801-850 عالمياً، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمرتبة الرابعة محلياً و901-950 عالمياً.

كما دخلت هذا التصنيف خمس جامعات أردنية أخرى وهي جامعة اليرموك 1001-1200 وبنفس المرتبة الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة مؤتة، ثم الجامعة الهاشمية بالمرتبة 1201-1400 وجامعة البلقاء التطبيقية بالمرتبة +1401 .

ويتنافس في هذا التصنيف جميع جامعات العالم والمقدرة بما يزيد عن 40 ألف جامعة، وقدّم البيانات المطلوبة للتصنيف أكثر من 4 آلاف جامعة، صنف منها 1499 جامعة.

وكانت جامعة عمان الاهلية قد حققت خمس نجوم كاملة في تقييم كيو أس قبل فترة وجيزة للعام الحالي .

كما ان جامعة عمان الاهلية قد صنفت هذا العام للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات والذي يهتم بمدى تأثير الجامعات العالمية في مجتمعاتها المحلية وفي تحقيق الاستدامة العالمية حسب معايير الأمم المتحدة. وصنفت بالمرتبة 101-200 على مستوى العالم الى جانب تحقيق المرتبة الاولى عربيا ضمن سبع جامعات عربية كانت ضمن الفئة “101-200”.

وصنفت الجامعة بالمرتبة الثانية على الوطن العربي والمرتبة ٢٥ على العالم بالنسبة لعدد الطلبة الوافدين حسب تصنيف كيو أس للجامعات العالمية ٢٠٢٤.

كما ان معظم كلياتها وبرامجها حصلت على أرقى الاعتمادات الدولية مثل كلية الصيدلة التي حصلت على الاعتماد الدولي الأمريكي ACBE وبرنامج الشبكات في كلية تقنية المعلومات التي حصلت هي الأخرى على الاعتماد الدولي ABET وبرامج كلية الهندسة كافة على الاعتماد الدولي ABET، وبرامج اللغة الانجليزية على الاعتماد الدولي البريطاني ASIC، فيما شارفت كلية الأعمال على تحقيق معايير الاعتماد الدولي AACSB، وكذلك كلية التمريض على تحقيق معايير الاعتماد الدولي ACEN، وكلية العمارة والتصميم على تحقيق معايير الاعتماد الدولي NASAD .

وتأتي هذه النتيجة اليوم لتضاف لقائمة إنجازات جامعة عمان الأهلية التي تسعى دوماً للتميز محلياً واقليمياً وعالمياً .