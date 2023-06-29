من بين 1500 جامعة في 140 دولة … الاردنية ” أول جامعة أردنية ولأول مرة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفق تصنيف QS العالمي

وطنا اليوم – حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 498 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفق تصنيف QS العالمي 2024، محافظة على صدارتها في الجامعات الأردنية لبتبقى الأولى محليا.

وبذلك تصبح الجامعة الأردنية الوحيدة أردنيا تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، من بين 1500 جامعة في 104 دول ويعتبر تصنيف الكيوأس التصنيف الوحيد من نوعه الذي يقيس قابلية التوظيف والاستدامة للخريجين من الجامعات المصنفة. معتمدا في نتائجه على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240000 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين، فيما توزعت المراتب العشرة الأولى عالميا بين جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

​وتلا الجامعة الأردنية في تصنيف QS العالمي 2024 جامعة العلوم والتكنولوجيا في المرتبة (731-740) ثم جامعة عمان الأهلية في المرتبة (801-850) وحامعة الأميرة سمية في المرتبة (901-950) تليها كل من جامعة مؤتة وجامعة اليرموك والجامعة الألمانية الأردنية في المرتبة (1001-1200)، بينما جاءت الجامعة الهاشمية في المرتبة (1201-1400) وأخيرا جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة (1401+)، أما بقية الجامعات لم تحقق معايير التصنيف بعد.