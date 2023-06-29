رغم التحذير الامني.. وفاة شاب غرقا ببركة زراعية في المفرق

وطنا اليوم:توفي شاب يبلغ من العمر 27 عاما اثر غرقه في بركة زراعية في لواء البادية الشمالية بمحافظة المفرق.

وقال مصدر طبي ان الشاب اسعف الى مستشفى البادية الشمالية لكنه وصل متوفيا.

وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادثة.

الى ذلك أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة في موسم العطلات، حيث تزداد حوادث الغرق للأطفال.

وطالب مديرية الامن، عدم السماح للاطفال بالدخول الى حوض السباحة الى بوجود منقذ او شخص لديه المعرفة بمهارات السباحة والإنقاذ، والحرص على اختيار المكان المخصص للسباحة والابتعاد عن البرك الزراعية والسدود والتجمعات المائية الخطرة.

ونوهت الى ضرورة الابتعاد عن الأماكن التي تكون مطوقة بشريط تحذير او مؤشر عليها بلافتة تحذيرية تمنع الاقتراب منها او السباحة.

وأخيرا، نصحت مديرية الأمن بعدم الاندفاع العاطفي ومحاولة انقاذ اشخاص دون الالمام بمهارات ومهارات الانقاذ والسباحة، اضافة الى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزة.

وتعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1179) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (6:59)دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات, كما تم التعامل مع (97) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:09) دقيقة، و(121) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:41) دقيقة