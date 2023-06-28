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انجاز علمي يسجل للاردن … الأردنية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

منذ ساعة واحدة
انجاز علمي يسجل للاردن … الأردنية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

 

 

وطنا اليوم –

بعد جهود مضنية، استمرت لأزيد من عشر سنوات، حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 498 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم رسميا وفق تصنيف QS العالمي 2024.
ورفع رئيس الجامعة نذير عبيدات تهانيه إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مهديًا هذا الإنجاز له وللأردنيين، والماثل في تقدم جامعتهم وتعزيز مكانتها في صدارة نظيراتها من جامعات العالم، لتكون بذلك أول جامعة أردنية تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
وقال عبيدات إن الجامعة تمكنت، على هدي رؤى وتوجيهات جلالة الملك، من التغلّب على ضيق ذات اليد وقلة الموارد المالية المتاحة، محققة الإنجاز تلو الآخر، وبما يصعب إخفاؤه أو تجاهله، بانيةً خططها الجديدة على النجاحات والإنجازات السابقة للجامعة؛ لتؤكّد دوما على ضرورة الاستمرار في النموّ والتطور والابتكار.
ووفقا لأبرز المعايير ومؤشرات الأداء، جاءت الجامعة في المرتبة 297 على العالم في السمعة الأكاديمية، متقدمة 19 مرتبة عن العام الماضي.

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