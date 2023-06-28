ازدياد عدد الطلبة الأجانب الدارسين بالجامعات الأردنية

وطنا اليوم:زاد عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأردنية خلال العام الحالي بنحو 6 آلاف طالب، بحسب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأربعاء، وهو أحد المعايير التي تحسن من تصنيف الجامعات دوليا.

وقال محافظة : “هذا العام زاد عدد الطلبة غير الأردنيين الذين التحقوا بالجامعات الأردنية بنحو 6 آلاف طالب”، مشيرا إلى “مبادرة نشطة” بالتشارك بين وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة لـ “زيادة هذه الأعداد، ونعمل مع الجامعات والدول الشقيقة والصديقة لجذب عدد كبير من الطلبة وهو ما يساهم في تحسين تصنيف الجامعات”.

ووفق تصنيف QS العالمي 2024، حلت الجامعة الأردنية في المرتبة 498 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وذلك “بعد جهود مضنية استمرت لأزيد من عشر سنوات” بحسب ما ذكرت الجامعة.

وفي هذا الصدد، اعتبر محافظة تصنيف الجامعة الأردنية الجديد “إنجازا مهما ومتوقعا”، موضحا أن الجامعة الأردنية “يجب أن تحقق هذا الموقع بين الجامعات في العالم وخاصة أن تاريخها عبر 6 عقود يدل على تميزها وتفردها في كثير من الأمور”.

وقال إنه “إنجاز يعكس مستوى الجامعة المرموق من حيث السمعة الدولية ومن حيث توظيف الخريجين والأبحاث العلمية من حيث نسبة عدد الطلبة الأجانب” وهناك معايير أخرى كثيرة. وأضاف أن “الأهم المحافظة على هذا المستوى”.

وتوقع محافظة انضمام جامعات أردنية أخرى وأن تصبح من أول 500 جامعة في العالم.

لكنه قال إن دخول جامعات أخرى لهذا التصنيف “يتطلب العمل على معايير التصنيف، وهي معروفة منها البحث العلمي وتميز الأساتذة والتدريس وسمعة التوظيف والخريجين”