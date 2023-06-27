الفايز يرعى فعاليات المؤتمر العربي للذكاء الاصطناعي في تموز

وطنا اليوم – يرعى دولة الأستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان فعاليات المؤتمر العربي لأبحاث الموهبة والتفوق تحت شعار ” الذكاء الاصطناعي في المجتمع المعرفي” خلال شهر تموز المقبل الذي تنظمه المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة عمان الأهلية.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي الرئيس العام للمؤسسة الدولية للشباب والتنمية أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على الاتجاهات والنظريات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، التعرف على المناهج الدراسية ودور الذكاء الاصطناعي في تطويرها، التعرف على برامج وأنماط الذكاء الاصطناعي وأثرها في تطوير التحصيل الدراسي للطلبة، التعرف على البرامج الاثرائية التي تقدم للطلبة والتي تستند على الذكاء الاصطناعي، التعرف على طرق ارشاد الطلبة واختيارهم، لتخصصاتهم الجامعية وأثر الذكاء الاصطناعي فيها، التعرف على معايير النوعية والجودة في التعليم المبني على الذكاء الاصطناعي، التعرف على الانشطة والفعاليات والبرامج اللامنهجية المستندة على الذكاء الاصطناعي ، التعرف على التعليم المبني على الذكاء الاصطناعي عربيا ومقارنتها بالعالمية.

ويرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم، كما يرأس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور محمد الصباريني رئيس جامعة اليرموك سابقاً.