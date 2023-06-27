بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

منذ ثانيتين
عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير

WhatsApp Image 2023 06 27 at 2.27.16 PM1 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:11

سفينة نوح.. خطة أعدها الكرملين لتهريب بوتين إلى هذه الدولة

13:00

خطيب عرفة: اللغات والألوان ليست مبررًا للاختلاف والنزاع بل هي آية من آيات الله

12:52

الفوسفات الأردنية تهنئ الملك وسمو ولي العهد والأردنيين بعيد الأضحى المبارك

12:49

بن سلمان لـ ديسكفري : نريد بناء حضارة جديدة ونيوم ستكون شيئ مبدع

11:51

سيدة مصرية تفقد الاتصال بزوجها الذي يعمل في الأردن

11:38

لأول مرة منذ 20 عاما.. إصابات محلية بالملاريا في أميركا

11:23

تداعيات تأسيس الدول لميليشيات شبه عسكرية

11:21

شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة الله

11:15

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

10:36

باريس تسير على خطى الدوحة .. قررت حظر الخمور خلال دورة الألعاب الأولمبية

10:27

قادة ورؤساء حكومات 10 دول على صعيد عرفات

10:06

اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

وفيات

شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى