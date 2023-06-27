وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية، فيما ردّت الرئاسة الفلسطينية أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث نقلت عنه قوله إن “على إسرائيل قطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم”.

وأضاف نتنياهو أنه “من مصلحة إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية ومواصلة عملها، وهي مستعدة لمساعدتها ماليا”، مشيرا إلى “أننا نستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس”.

وردا على تصريحات نتنياهو، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن “قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها”.