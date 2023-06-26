طالبات كلية فنون الطهي والضيافة في عمان الأهلية يحصدن الذهب والبرونز بمسابقة كأس الأردن للطهي

وطنا اليوم- في الموسم الأول لكأس الأردن للطهي الذي عقد ضمن معرض المطابخ في قاعة المعارض بمكة مول وبرعاية من وزير الصناعة والتجارة معالي السيد يوسف الشمالي وبتنظيم من جمعية الطهاة الأردنيين ، فازت الطالبة شيرين الدباس بكأس الأردن والميدالية الذهبية عن فئة إعداد المازة العربية الباردة، وفازت الطالبة سارة أبو صالح بالميدالية البرونزية عن فئة إعداد الطبق التراثي “الرشوف والمجللة “.

ويعتبر هذا الظهور الأول لطلبة كلية فنون الطهي والضيافة بجامعة عمان الاهلية وهوالتخصص الذي استحدث في العام 2021 ، حيث ارتقى الطلبة بمهاراتهم وابداعاتهم لمنافسة مجموعة من أفضل الطهاة في فنادق عالمية ذوي كفاءة وخبرة عالية.

وما هذا الفوز الا تحقيقا لرؤية الجامعة بان تكون جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة داعمه للابتكار، وجهد ومثابرة الطلبة ومدربيهم ” الشيف خالد السويطي والشيف ميساء حسيبا والشيف مريم الروسان” ، حيث ارتقت هذه المنافسات الى مستوى عالٍ من الشفافية في التحكيم والتنظيم ناتج عن المشاركة الفاعلة لجمعية الطهاة الأردنيين في المسابقات الدولية والإقليمية ودورهم الفاعل في جمعية الطهاة العالميين ومتابعة واهتمام من قبل مجلس إدارة الجمعية ورئيسها الشيف فرج الخطيب.