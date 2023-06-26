50 مليون يورو من ألمانيا لبناء 20 مدرسة جديدة في الأردن

وطنا اليوم:وقع الأردن وألمانيا، الاثنين، اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لبناء مدارس جديدة في الأردن، بهدف استيعاب 18 ألف طالب وطالبة.

الاتفاقية، وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير بنك الإعمار الألماني/ مكتب الأردن مارك شيفيته، بحضور القائم بأعمال السفارة الألمانية في عمّان فلوريان رينديل.

ووفق بيانات، فإن اتفاقية القرض هي الشريحة الثانية من الدعم الألماني المستمر لبناء المدارس، وتأتي استكمالا للاتفاقية التي وقعت في كانون الأول 2021.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال بناء مدارس جديدة وتوسيع وتجهيز المدارس الموجودة في مناطق تحتاج غرف صفية إضافية، حيث يسمح المشروع بزيادة الوصول إلى تعليم جيد وشامل وصديق للأطفال.

وسيتم تنفيذ المشروع من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

نائبة مدير بنك الإعمار الألماني سوسن عاروري، قالت إن ألمانيا أسهمت في بناء 37 مدرسة في جميع أنحاء الأردن خلال الأعوام الماضية؛ 17 مدرسة منها قيد التنفيذ.

ومن المقرر أن يسهم المشروع الجديد في بناء 20 مدرسة جديدة و10 ملحقات صفية، إضافة إلى ذلك، سيتم تمويل 10 مدارس من خلال بنك الأعمار الألماني بتمويل من الصندوق الاتئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية (مدد).

وأشار البنك إلى أن قطاع التعليم في الأردن يواجه تحديات هائلة لتلبية الطلب المتزايد المرتبط بالنمو السكاني مع وجود قرابة مليوني طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وجراء تدفق لاجئين في المنطقة، وتحول الطلاب من نظام المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية جراء تأثرا جائحة كورونا الاقتصادية، وارتفاع أعداد المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.

وتعتبر ألمانيا “ثاني أكبر مانح” للأردن، وقدمت 2.7 مليار يورو للأردن عبر منح وقروض منذ العام 1960