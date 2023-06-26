مهم من البنك المركزي للأردنيين

وطنا اليوم:يعطل البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة أعمالها، بدءا من الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البنك المركزي الأردني في مذكرة موجهة للبنوك العاملة المرخصة ، إنه لا مانع من أن تفتح البنوك أبوابها لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الثلاثاء والذي يصادف يوم عرفة.

وأوضح البنك أنه يُشترط على البنوك التي ترغب بفتح أبوابها الثلاثاء، الإعلام بذلك وبساعات الدوام المُحددة، وتزويد المركزي بها عبر بريد دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حدد في وقت سابق في بلاغ رسميّ موعد عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن.

وبحسب البلاغ، تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للسَّابع والعشرين من حزيران 2023م وحتَّى مساء يوم السَّبت الموافق للأوَّل من تمُّوز 2023م.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك