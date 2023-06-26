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تركيا وشرم الشيخ وجورجيا أبرز وجهات الأردنيين للسفر في العيد

منذ ساعة واحدة
تركيا وشرم الشيخ وجورجيا أبرز وجهات الأردنيين للسفر في العيد

وطنا اليوم:ارتفعت حجوزات شركات السياحة والسفر الصادرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إلى 70% مقارنة بعيد الفطر السعيد الذي لم تتجاوز نسب الحجوزات خلاله الـ 50%.
أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، باسم الغلاييني، قال في تصريح ، إن الغرف الفندقية ومقاعد الطيران التي قامت الشركات بحجزها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لم يتم بيعها للمواطنين على الرغم من انخفاض أسعار الرحلات الخارجية ما بين 30 – 40%.
وأضاف أن الطلب على السفر بقصد السياحة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تركز على تركيا في المقام الأول، ومن ثم شرم الشيح، ومن ثم جورجيا.
وعزا الغلاييني عدم وصول نسب الحجوزات للمستويات المطلوبة وتغطية ما قامت به الشركات من حجوزات للغرف الفندقية ومقاعد الطيران، إلى ارتباط امتحانات الثانوية العامة مباشرة بعد عطلة العيد، بالإضافة إلى عدم حصول موظفي القطاع الخاص بشكل عام على رواتبهم لشهر حزيران، وهو ما يضعف الإقبال على السفر


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